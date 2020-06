Educação abre inscrições para a Educação de Jovens e Adultos

A Rede Municipal de Educação está com inscrições abertas para as turmas do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que terão início no mês de agosto. A EJA é uma modalidade de ensino destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Nessa modalidade, a cada semestre o aluno pode concluir um ano de estudo, e com isso, concluir em menos tempo os seus estudos e se qualificar para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.