A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento de Serviços Públicos, depois de promover melhorias na rede de distribuição de água e instalar nova bomba, com capacidade de 15 mil litros/hora, e regularizar as ruas do Caiapós, está nessa semana fazendo uma operação de limpeza e regularização das ruas e avenida do Jardim São Luiz.

Como ocorreu no Capiapós, o trabalho no São Luiz conta com recomposição de terra das ruas e terraplanagem, com vistas a melhoria do acesso e circulação dos veículos. A previsão é de que os serviços sejam concluídos nessa semana.