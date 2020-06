Prefeito Zé Luis assina convênios de R$ 1,1 milhão para mais obras de recapeamento

Nessa quinta-feira, 25 de junho, o Prefeito José Luis Romagnoli assinou com o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, mais dois convênios importantes para dar sequência ao Programa de Recapeamento de Ruas de Batatais.

São recursos viabilizados por meio de emendas parlamentares, que estarão à disposição do município após os processos licitatórios de contratação de empresas construtoras especializadas.



O primeiro convênio, de R$ 600 mil, de emenda do Deputado Federal pelo PC do B, Orlando Silva, possibilitará o recapeamento de todas as ruas do Bairro Nossa Senhora Auxiliadora.

O segundo convênio, no valor de R$ 500 mil, é fruto de emenda do Deputado Federal pelo MDB, Baleia Rossi, onde os recursos serão empregados no recapeamento de ruas do Jardim Primavera.



Com isso, a Administração levará melhorias para mais dois bairros no maior programa de recapeamento já realizado no município.

Fonte: G1