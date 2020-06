Revitalização da Avenida Prefeito Washington Luís segue com a troca do piso nos passeios laterais

A Administração de Batatais está trabalhando na revitalização da Avenida Prefeito Washington Luís. Com recursos viabilizados junto ao DADETUR – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos a via, que mantém grande fluxo de pedestres, está sendo transformada em Parque Linear.

Dentre as melhorias já realizadas e que ainda serão implantadas estão: paisagismo; troca de piso no passeio lateral e instalação no canteiro central; criadas áreas de convívio com caramanchão e pergolado; equipamentos de ginástica e academia ao ar livre; novos ramais de galeria para captação das águas pluviais; melhorias e reparos no canal do Córrego das Araras; 3 novas pontes no canal, interligando ruas de principal acesso; rede de água, esgoto, galerias e pavimentação asfáltica no prolongamento da Rua Capitão Paiva; pista de desaceleração para acesso ao bairro Jardim Elena; acessibilidade e nova sinalização de transito e recapeamento asfáltico em toda extensão da Avenida.



Nessa semana estão em andamento os trabalhos de troca do piso nos passeios laterais, com meia pista sendo fechada para segurança dos funcionários da empresa contratada. Ao todo serão investidos R$ 2.443.912,61, que são liberados pelo Estado de forma gradativa, com medições ao final de cada etapa executada pelo município.

Fonte: Prefeitura de Batatais