Reforma do prédio da Secretaria Municipal de Finanças entra na etapa final

Entre as obras em execução na cidade, que foram priorizadas pela Administração Municipal, está em andamento a reforma do prédio da Secretaria Municipal de Finanças, localizado na Rua Sete de Setembro, 214, no Centro, o conhecido ‘banespinha’. O objetivo é oferecer um melhor atendimento à população. O prédio necessitava das obras para se ajustar a quantidade de funcionários e melhorar os serviços em atenção aos munícipes.



Estão incorporadas no projeto: novas salas para adequação dos funcionários; novos sanitários (para os funcionários e para o público), inclusive sanitários PCD; realizada adaptação e melhoria em acessibilidade; revisada as partes elétrica e hidráulica; troca do forro, piso e do revestimento, além de pintura completa. Nesse momento, na fase de acabamento, estão sendo finalizados os trabalhos no piso e as paredes preparadas para a pintura.



Estão sendo investidos R$ 190.992,56, sendo a empresa ganhadora da licitação. Assim que estiverem finalizadas as melhorias a Secretaria de Finanças, que atualmente está atendendo na Travessa Intendente Vigilato, poderá voltar para o prédio completamente revitalizado.

Fonte: Prefeitura de Batatais