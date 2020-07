Secretaria de Meio Ambiente intensifica a operação de limpeza de áreas verdes

Atendendo a determinação do Prefeito José Luis Romagnoli, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está com suas equipes do Setor de Praças e Jardins realizando a limpeza de áreas verdes, que seguirá por toda a cidade.

Nestes últimos dias foram limpas as avenidas XV de Novembro, Francisco Faggioni, 14 de março, e Moacir Moacir Dias de Morais, incluindo as áreas verdes da UPA e do CAPS. A operação seguirá para o Castelo, atendendo inicialmente a Avenida Duque de Caixas.

Fonte: Prefeitura de Batatais.