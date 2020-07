Criminosos têm criado perfis falsos do governo brasileiro em redes sociais para roubar dados pessoais e disseminar links maliciosos. A informação é de um levantamento do dfndr lab, laboratório de segurança digital da PSafe, que detectou 162 páginas falsas no Facebook e 117 perfis fraudulentos no Instagram. As contas fakes, criadas a partir de março, somam mais de 345 mil seguidores e 86 mil curtidas.