A Secretaria Municipal de Obras e Planejamento informa que foi concluída a obra de relocação do muro do Cemitério da Saudade, em frente à Rua Prefeito José Pimenta Neves.

O serviço foi contratado por licitação e a empresa batataense MGI Construtora e Engenharia Eireli foi a responsável.

Na sequência, haverá também a relocação da rede elétrica, onde o serviço já foi pago a CPFL, que fará a transferência dos postes.

No dia 15 próximo a Secretaria do Meio Ambiente começa ainda a retirar algumas árvores do local que oferecem algum perigo de queda.

As obras de relocação do muro vão permitir a instalação de cerca de 300 novas sepulturas no Cemitério da Saudade.