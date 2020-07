O Sisu reúne milhares de vagas de graduação em universidades públicas brasileiras. A seleção é feita online, por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de anos anteriores – para isso, é preciso não ter tirado zero na prova de redação.

O cronograma inicial, divulgado pelo governo em maio, apontava que as inscrições começariam em 16 de junho. Mas, até aquela data, o edital sequer havia sido publicado. Estudantes foram às redes sociais cobrar um posicionamento do governo, que divulgou novas datas. O edital foi publicado no “Diário Oficial da União” no dia seguinte, com os prazos.

Cronograma do Sisu 2º semestre de 2020

Abertura das inscrições: 7 de julho

Encerramento das inscrições: 10 de julho (até 23h59)

Divulgação dos resultados: 14 de julho

Abertura das matrículas: 16 de julho

Encerramento das matrículas: 21 de julho

Período de manifestação para lista de espera: de 14 a 21 de julho (até 23h59)

Prouni abre consulta de vagas

Nesta terça, o MEC divulga as vagas do Programa Universidade Para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo parciais (que cobrem 50% da mensalidade) e integrais em universidades privadas em cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica.

O edital do Prouni também teve as datas alteradas (veja cronograma abaixo). O programa tem dois critérios de avaliação: o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a avaliação da renda familiar.

Cronograma do Prouni do 2° semestre de 2020

Previsão de divulgação das vagas: 7 de julho

Abertura das inscrições: 14 de julho

Encerramento das inscrições: 17 de julho (até 23h59)

Primeira chamada: 21 de julho

Segunda chamada: 4 de agosto

Lista de espera: 24 de agosto

Fies abre inscrições em 21 de julho

O Programa de Financiamento Estudantil (Fies) também teve o cronograma alterado – a abertura de inscrições será em 21 de julho.

O Fies oferece financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e, atualmente, possui duas categorias: a primeira, oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos. Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada para os estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

Cronograma do Fies do 2° semestre de 2020

Início das inscrições: 21 de junho

Fim das inscrições: 24 de julho (até 23h59)

Resultado: 28 de julho

Contratação de financiamento: de 28 a 30 de julho (até 23h59)

Pré-seleção da lista de espera: de 28 a 31 de julho (até 23h59)