Batatais já realizou mais de 2300 testes de coronavírus na Rede Pública de Saúde

Nas ações da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, até o momento foram realizados 2325 testes para detecção de casos do novo coronavírus, quantidade nove vezes maior que o número registrado em todo o Brasil e oito vezes maior que o registrado no Estado de São Paulo, quando analisada a proporção para cada milhão de habitantes, isso se considerada apenas a Rede Pública do município, que possui população estimada de 65.000 habitantes. O número de testes disponibilizado se deve à preocupação da Gestão Municipal que aplicou os recursos na aquisição de testes rápidos o que possibilita a realização de testes em todos os pacientes sintomáticos.

Os dados de todo o Brasil apontam para 1.597 testes a cada milhão de habitantes, sendo assim Batatais teria que testar apenas 103 pacientes. O protocolo do Ministério da Saúde exige diagnósticos em pacientes internados e em profissionais de saúde, mas Batatais saiu na frente e passou examinar também os pacientes com sintomas leves e que procuram todas as Unidades de Saúde bem como a nossa UPA. A testagem da população é essencial para um melhor diagnóstico da transmissão da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, como explica a secretária de Saúde, Luciana Nazar Arantes. “O teste é fundamental. É muito importante para saber as pessoas que estão doentes sem complicações e estão circulando nas ruas, com risco de transmissão. Podemos monitorar os doentes precocemente, evitando complicações e a circulação do vírus na cidade”, afirma Luciana.

Segundo a Secretária, as complicações decorrentes da Covid-19 costumam aparecer a partir do 7º dia, sendo é colhido material para realização do RT PCR de todos pacientes que além dos sintomas apresentam comorbidades comprovadas. O diagnóstico mais cedo, portanto, pode salvar vidas — do próprio paciente e de pessoas que deixaram de se contaminar. “Estamos fazendo também testes de coronavírus em todos os pacientes que procuram a unidade com algum sintoma gripal, o paciente é colocado em isolamento e após o 10º dia do início dos sintomas colhemos o material para realização do exame. Quando o paciente testa positivo fazemos a testagem dos contactantes diretos do paciente positivo. O Município realiza cerca de 50 testes diariamente. Caso seja necessário, a Prefeitura poderá aumentar o número de testes. Isso coloca Batatais em uma situação diferenciada em relação a outras cidades”, explica Luciana.

Os testes foram validados pelo Laboratório do Hospital das Clínicas através de uma parceria com o Professor Benedito da Fonseca, o que é muito importante uma vez que várias marcas de teste rápido apresentam problemas na detecçao do vírus.

Fonte: Prefeitura de Batatais