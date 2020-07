Os preços dos combustíveis pesaram tanto no atacado quanto no varejo e o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) acelerou a alta a 1,91% em julho, de 1,55% no mês anterior, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira (15) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

“Os três índices componentes do IGP-10 contribuíram para o avanço da taxa deste indicador. A aceleração do IPA e do IPC contou com a alta dos combustíveis”, destacou o coordenador de índices de preços da FGV, André Braz.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, teve em julho alta de 2,54%, contra avanço anterior de 2,35%.

No IPA, a alta dos Bens Intermediários acelerou a 2,47% de 0,86% em junho, pressionado principalmente pelo subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, cuja taxa passou de 0,22 para 12,30%.

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, passou a subir 0,50% em julho, após deflação de 0,33% em junho. O destaque ficou para a alta de 1,37% do grupo Transportes em julho depois de queda de 1,01%, com a gasolina subindo 4,17% de queda de 3,49% em junho.