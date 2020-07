Secretaria Municipal de Educação cria canal de Ouvidoria para os familiares

Uma das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação nesse período de Pandemia é o acompanhamento constante das ações desenvolvidas pelos alunos. Com a suspensão das aulas presenciais e a adoção do ensino remoto muitos são os desafios encontrados.

Com objetivo de acompanhar as ações e minimizar os impactos no desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos, foi disponibilizando um canal de ouvidoria para as famílias. Esse canal, possibilita que as famílias entrem em contato com a Secretaria de Educação, por meio de um formulário e por WhatsApp, caso precisem de orientações práticas, auxílio com questões escolares, sugestões ou reclamações.



Junto ao link da ouvidoria são divulgados vídeos curtos com orientações e reflexões sobre o contexto escolar em casa e o desenvolvimento global das crianças.



Nos três primeiros vídeos foram abordados a “A importância do brincar nesse momento de isolamento social”, “Relacionamentos familiares durante a quarentena” e “Como estimular o desenvolvimento da linguagem com crianças de 0 a 6 anos, nesse período de isolamento social”.



Para acessar o formulário o link de acesso é o: https://docs.google.com/…/1U84oHLw95pt-eFrtdWY0jjbe93r…/edit. O WhatsApp disponibilizado é no telefone 3761-7811.