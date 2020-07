Ruas do Bairro Antônio Romagnoli são regularizadas para o recapeamento

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, deu início nessa terça-feira, a regularização do asfalto para o recapeamento das ruas do Bairro Antônio Romagnoli.

Dessa forma todas as valas abertas para a troca das derivações, entre a rede de distribuição de água com as casas, estão sendo fechadas, compactadas e agora aplicada nova cobertura com pedras e asfalto, deixando as vias prontas para o recapeamento total.

Serão 39.037 m² de recapeamento no Antônio Romagnoli, além da Avenida Boiadeira Alfredo Zamproni, com 7.795 m².

A Prefeitura licitou em conjunto, nesse pacote de obras, o recapeamento do Jardim Santa Luiza, já executado. O investimento é de R$ 1.504.451,63.

Fonte: Prefeitura de Batatais