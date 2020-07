Claretiano destina 20 computadores para alunos de duas escolas municipais

Na tarde de sexta-feira, 17 de julho, na Escola Municipal Esther Vianna Bologna, no Bairro Antônio Romagnoli foi realizada a entrega de 20 computadores doados pelo Claretiano – Centro Universitário para famílias de alunos da Rede Municipal de Educação.

O momento foi acompanhado pelo Secretário de Educação, Professor Victor Hugo Junqueira, pelas diretoras das escolas do Antonio Romagnoli e Central Park, Maria Luiza Prometi de Souza e Denise Viola Dalpino Iezzi e pelos pais e alunos beneficiados.



O Secretário destacou o gesto de sensibilidade do Claretiano com a doação dos equipamentos. “Todos sabem que desde abril estamos com aulas remotas, devido a pandemia da Covid-19 e percebemos que muitas famílias, por serem mais numerosas, muitas vezes os pais tinham que dividir um único celular para dois, três e até quatro filhos para a realização das atividades. Com isso estamos buscando parceiros para poder minimizar essa situação. Fizemos a solicitação e o Claretiano destinou 20 computadores, sendo 10 para alunos da Escola Esther Viana Bologna, do Antônio Romagnoli e 10 para a Escola Alzira Acra de Almeida, do Central Park. Queremos deixar nosso agradecimento, em nome das famílias atendidas, aos padres Luis Claudemir Boteon e Sérgio Ibanor Piva, da direção e a todos da instituição”, destacou,



De acordo com a Secretaria de Educação, os critério utilizados para a seleção dos atendidos foram: famílias mais numerosas, baixa renda e aqueles que tem se empenhado nas atividades escolares. “Queremos que participem cada vez mais. Dessa forma a Administração espera que façam bom uso dos equipamentos”, frisou.

Fonte: Prefeitura de Batatais