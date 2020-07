Natacha Horana, bailarina do Faustão, é presa após festa com som alto em SC

Natacha Horana, que ficou conhecida ao integrar o corpo de baile do Domingão do Faustão, foi presa na madrugada desta segunda-feira (20) em Balneário Camboriú, que fica em Santa Catarina. Segundo o colunista Leo Dias, ela teria desacatado as autoridades após a polícia local ter sido acionada com a denúncia de uma festa com som alto e mais de 20 convidados. Natacha estaria escondida em um dos cômodos da casa e, quando a polícia a encontrou, teria acontecido um suposto confronto, com direito a desacato, que culminou na detenção da bailarina, que – de acordo com o jornalista – apresentava sinais de embriaguez e alteração de comportamento. Procurada por Quem, a assessoria de imprensa de Natacha negou que ela tenha desacatado os policiais e afirmou que a defesa da bailarina “tomará todas as medidas judiciais cabíveis contra os agentes que cometeram o abuso”.

Leia, abaixo, na íntegra, a nota de esclarecimento divulgada pela assessoria de Natacha à imprensa:

“Considerando a repercussão ocasionada pelo vídeo em que Natacha Horana aparece algemada e sendo levada por uma viatura da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, a bailarina do Domingão do Faustão, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público esclarecer a situação. Natacha alugou um apartamento com dois amigos próximos na cidade e os mesmos convidaram cerca de dez pessoas para uma reunião social. Após receber um chamado, guardas municipais invadiram o apartamento juntamente com fiscais municipais, sem que ninguém da casa permitisse o ingresso dos agentes. A bailarina estava dentro de seu quarto durante todo o período da reunião e por não estar participando, acreditou que não seria necessário abrir a porta do cômodo em que já estava acomodada. Exaltados e sem paciência para explicação, rapidamente os agentes da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, então, arrombaram a porta do cômodo. Deixamos aqui o nosso lamento pela atitude precipitada dos agentes que deveriam causar acalento e acabaram gerando medo invadindo o quarto que uma mulher estava sozinha dentro. Contudo e mais uma vez de forma arbitrária, os guardas municipais a algemaram e a conduziram à delegacia na viatura da guarda. Em nenhum momento a modelo agrediu física ou verbalmente os agentes, o respeito foi mantido a todo momento pelo lado de Natacha. Na delegacia, a dançarina assinou um termo e pôde voltar para o apartamento. Natacha está muito abalada por toda esta situação e a repercussão da mesma. O advogado da modelo, Carlos Felipe Guimarães, esclareceu que a ação dos agentes foi incorreta. Ele explicou que os guardas municipais só poderiam agir e entrar sem autorização na residência em caso de flagrante delito, o que não se constatou. Segundo o advogado criminal, Natacha não cometeu qualquer crime, pois sequer estava reunida com as demais pessoas presentes no local. Ele também afirma que tomará todas as medidas judiciais cabíveis contra os agentes que cometeram o abuso. ‘Inadmissível a postura dos agentes, pois não havia situação de flagrante delito que justificasse a invasão do apartamento, bem como detiveram Natacha a força sob fundamentos ilegais, além dos guardas usurparem a função da Polícia Militar, estabelecida na Constituição Federal’, pontua o especialista. Assessoria da Natasha Horana“.

