Batatais cadastra duas unidades no Programa Saúde na Hora, ampliando o horário de atendimento a população

Com o intuito de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde na Atenção Básica, a Prefeitura de Batatais cadastrou duas unidades no Programa Saúde na Hora, o Centro de Saúde ‘Dr José de Mello e Silva’ e a Unidade Dr. Luis Cândido Alves, do Altino Arantes, que estarão funcionando das 7 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. O Programa Saúde na Hora prevê que as unidades que aderirem à proposta ampliem seus horários de atendimento para funcionamento 60 horas semanais.



Para fazer parte do Saúde na Hora é preciso atender a algumas exigências, como manter a composição mínima das equipes de Saúde da Família – com médico, enfermeiro, dentista e auxiliar de enfermagem – sem reduzir o número de equipes que já atuam no município. A UBS também deve funcionar sem intervalo de almoço, de segunda a sexta com horário estendido. Além disso, a unidade também deve ter o prontuário eletrônico implantado e atualizado.



Cada unidade participante da iniciativa deve ainda contar com um gerente da UBS – profissional escolhido pelo gestor para administrar a unidade. A Secretaria de Saúde Luciana Nazar Arantes explicou que o objetivo desse novo formato de funcionamento é dar acesso aos serviços de saúde para população trabalhadora.

Fonte: Prefeitura de Batatais