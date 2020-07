E é o segmento de usados que tem mostrado sinais mais claros de recuperação depois do início da pandemia do coronavírus .

Como comparação, a venda de carros e comerciais leves novos em junho deste ano foi 42,5% menor do que no mesmo período do ano passado . Entre os usados, o tombo foi inferior, de 32,1%.

Também é preciso considerar que o mercado de carros usados é bem maior do que o de novos: 3,34 milhões de unidades contra 763 mil no primeiro semestre de 2020, segundo números da Fenabrave, a associação das concessionárias.

Mesmo com menos lojas abertas, a associação vê com otimismo os números de vendas de usados de junho. Caso eles se repitam ao longo do ano, a queda do primeiro semestre poderá ser revertida.