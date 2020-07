Prefeitura Municipal conclui a reforma da Creche Municipal Professora Vilma Stela Rosa de Morais

A Prefeitura Municipal concluiu a reforma da Creche Municipal de Educação Infantil Professora Vilma Stela Rosa de Morais, localizada na Avenida dos Pupins. A creche, que atende crianças a partir de 1 ano completo, passou por adequações gerais no prédio, como melhorias nas salas de aula, na cozinha, troca de telhas e calhas, pintura total e a construção de uma nova entrada, que dará mais segurança as famílias e as crianças.



O investimento da Administração foi de R$ 240.118,46 e contribuirá para um melhor atendimento, assegurando um espaço adequado e com segurança para que os processos educacionais promovam o desenvolvimento integral das crianças.



O Secretário de Educação, Professor Victor Hugo Junqueira, destacou que essa é mais uma obra da Administração do Prefeito José Luis Romagnoli que beneficia diretamente a comunidade. Ao longo desses últimos anos já foram realizadas a reforma de quatro creches, além de colocar em funcionamento as creches Caricy Boareto Mansur, Odila Silva Marinheiro e Maria Aparecida de Andrade Freiria, ampliando o atendimento com qualidade na Educação Infantil.

Fonte: Prefeitura de Batatais