O equipamento, que chegou na cidade em 11 de julho e começou a ser testado no Supera Parque na última quinta-feira (23), será manuseado por uma equipe de 30 profissionais.

De acordo com o diretor da Fiocruz em Ribeirão Preto, Rodrigo Stabeli, o grupo ainda está em treinamento, mas já vai produzir resultados do RT/PCR, o mais indicado para detectar o novo coronavírus no organismo.