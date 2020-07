Margaret Harris, porta-voz da OMS, chamou a atenção sobre os riscos de transmissão do novo coronavírus durante o verão do Hemisfério Norte. “As pessoas ainda estão pensando sobre estações do ano. O que todos precisamos ter na cabeça é que esse é um novo vírus e está se comportando de forma diferente”, afirmou a porta-voz da OMS durante briefing virtual em Genebra, na Suíça.