O governo da China concedeu a primeira patente de vacina para a Covid-19 do país à farmacêutica CanSino, informou o jornal estatal “Diário do Povo” no domingo (16). O jornal publicou documentos da Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China que afirmam que a patente foi concedida no dia 11 de agosto.

A vacina da CanSino, Ad5-nCOV, é uma das principais candidatas chinesas na busca de uma vacina para a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). No mês passado, a empresa anunciou que pretendia lançar estudos de fase 3 da imunização no Brasil, na Rússia, no Chile e na Arábia Saudita.