Batataense Morre em Acidente na Cândido Portinari (SP-334)

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra ferida, na manhã desta quinta-feira (20), na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais, na região de Ribeirão Preto.

De acordo com informações da concessionária da via, Arteris ViaPaulista, o acidente ocorreu por volta das 7h50, no sentido Sul da rodovia (Batatais a Ribeirão Preto).

Na oportunidade, um veículo de passeio colidiu com a traseira de um caminhão. A vítima que conduzia o automóvel o Batataense Ricardo Moschiar Degani, 42 morreu no local. Uma segunda pessoa foi socorrida, com ferimentos graves, até a Santa Casa de Batatais.

Para o atendimento da ocorrência, uma das faixas, próxima ao canteiro, precisou ser interditada. As causas que teriam motivado a colisão ainda devem ser investigadas pela Polícia Civil.