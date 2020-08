A aprovação é parte de um programa do país asiático para vacinar grupos de alto risco, como médicos, disse uma pessoa familiarizada com a situação, que não quis ter seu nome divulgado, à agência Reuters.

Há um acordo entre a Sinopharm e o governo do Paraná para que uma candidata a vacina da farmacêutica chinesa seja testada no Brasil. O governo do estado, inclusive, divulgou nesta quinta -feira (27) que deve começar a ser testada no Paraná em 45 dias, com cerca de 10 mil voluntários