Para Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, o resultado é uma mostra de que o mercado está se ajustando à nova realidade após a crise do novo coronavírus derrubar a venda em boa parte do primeiro semestre.

“Mesmo com dois dias úteis a menos em agosto (21 dias), em relação a julho (23 dias), os emplacamentos tiveram alta, o que demonstra que o mercado vem retomando patamares mais altos de volume e se ajustando ao ‘novo normal’”, disse, em nota.

Comparado a agosto de 2019, no entanto, quando o setor alcançou 242.981 unidades vendidas, a que queda anual é de 24,5%.

No acumulado de janeiro a agosto de 2020, foram vendidos 1,17 milhão de veículos contra 1,79 milhão do mesmo período do ano passado, queda de 34,6% em relação a 2019.

Fonte: Auto Esporte

Foto: Fábio Tito/G1