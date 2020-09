Comunicado da Prefeitura de Batatais

A estiagem que assola a região já está afetando drasticamente o abastecimento de água na maioria dos municípios, não sendo diferente em nossa Cidade.

Mesmo com todos os equipamentos funcionando normalmente, os reservatórios estão amanhecendo com níveis baixos, fazendo com que a Divisão de Água tenha que interromper o fornecimento durante parte do dia, para que os bairros das regiões mais altas também sejam abastecidos.

Entretanto, a Divisão de Água informa que uma das bombas da Cachoeira, do Sistema Simara, queimou, ocasionando maior desabastecimento na região.

Dessa forma, o pedido é para que a população utilize a água com economia, ressaltando que a equipe da Prefeitura e a empresa com o guincho contratado estão trabalhando para realizar a troca do equipamento o mais rápido possível. Devendo regularizar o abastecimento ainda nesse final de semana.

Fonte: Prefeitura de Batatais