Com reabertura, um milhão de brasileiros procuraram trabalho na segunda semana de agosto

Com a reabertura da economia, um milhão de brasileiros procuraram trabalho na segunda semana de agosto. A população ocupada que não estava afastada soma 75,1 milhões de brasileiros. O resultado tem contribuição da informalidade, que registrou alta em comparação a primeira semana do mês, passando de 27,9 milhões para 28 milhões de trabalhadores em atuação no período.

Com isso, a taxa de informalidade ficou em 34,1%. No início de maio, 30,0 milhões trabalhavam de forma informal.

O índice de desemprego, entretanto, não cedeu, apresentando estabilidade. De acordo com os dados da Pnad Covid, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, 12,9 milhões de pessoas estão desocupadas, numa taxa de 13,6%.

O número de pessoas que gostaria de trabalhar mas não procurou devido à pandemia ou por falta de trabalho no local onde vive caiu de 18,3 milhões para 17,7 milhões.

— Uma parte dessas pessoas conseguiu se ocupar, mas o restante foi para desocupação. Embora pouco significativo, tivemos um leve aumento da população ocupada (82,1 milhões) e da desocupada (12,9 milhões), e uma discreta diminuição da população fora da força de trabalho (75,4 milhões). Isso sugere, como já tínhamos observado na semana passada, uma leve retomada das atividades econômicas e da recuperação do emprego — analisou a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira.

