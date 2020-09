O link contido no anúncio direciona para uma página de phishing , cujo objetivo é receber pagamentos por produtos inexistentes ou interceptar dados bancários. Ao efetuar a suposta compra, a vítima fornece aos criminosos informações sensíveis como CPF e número do cartão de crédito, entre outras.

Segundo Claudio Martinelli, diretor geral da Kaspersky na América Latina, o cibercrime brasileiro está sempre atento a datas especiais para orquestrar ataques. Prova disso é que, no período da Black Friday 2019 , houve um aumento de 233% nos golpes que usam sites falsos para roubar dados dos consumidores , em relação ao mesmo período do ano anterior. “É importante que o usuário tenha consciência de que nem tudo que é oferecido na internet, mesmo em redes sociais confiáveis como o Facebook, é verdadeiro”, alerta Martinelli.

O primeiro passo para se proteger de golpes na Semana Brasil e em qualquer outro evento promocional é desconfiar de anúncios que trazem ofertas com preços mirabolantes, muito abaixo do valor de mercado do produto. Consulte o site da loja mencionada para saber se a promoção é verdadeira e, caso não seja, não clique no link.

Outra dica importante é prestar atenção ao endereço do site. Embora muitos golpistas imitem a comunicação visual de e-commerces legítimos para enganar consumidores, eles não são capazes de utilizar o mesmo nome de domínio. Por isso, observe se há erros de digitação, letras sobressalentes ou duplicadas na URL do site (“amaazon.com.br” em vez de “amazon.com.br”, por exemplo). Confira, ainda, se há um cadeado ao lado da barra de endereços. O ícone indica que as comunicações são criptogradas pelo protocolo HTTPS.

Também é preciso ficar atento a lojas que oferecem apenas pagamento por boleto. Isso porque, ao contrário do crédito bancário, esse tipo de transação não permite o estorno em caso de fraude – daí o grande número de golpes com boletos bancários falsos.