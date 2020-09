Na quarta-feira (dia 9), aqueles que nasceram em abril — e fazem jus ao pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 (mães chefes de família) — vão receber em suas contas poupanças sociais digitais o depósito de mais uma parcela do benefício. Esses cidadãos se inscreveram pelo aplicativo Caixa / Auxílio Emergencial ou pelo site caixa.gov.br, de 2 de abril a 2 de julho.

Neste grupo, há pessoas à espera de diferentes parcelas do benefício: da primeira à quinta cota. Isso depende do mês em que receberam o primeiro pagamento ou de quando se cadastraram.

Há também pessoas que tiveram o auxílio negado e contestaram a decisão do governo federal. Depois desse recurso, o pagamento foi liberado. Existem ainda trabalhadores cujos benefícios passaram por uma reavaliação em julho ou agosto. Os valores foram, então, novamente liberados. Isso sem contar os que se inscreveram pelos Correios e estão sendo contemplados com o primeiro pagamento nesta semana.

Esses cidadãos nascidos em abril somente poderão retirar o dinheiro em espécie ou fazer transferência para outra conta bancária a partir de 1º de outubro. Por enquanto, poderão apenas movimentar os recursos via aplicativo Caixa Tem — para o pagamento de boletos ou compras em lojas, farmácias e supermercados.

No dia 11 — sexta-feira — será será a vez de os nascidos em maio também receberem o dinheiro em suas contas poupanças sociais digitais, mas ainda sem direito a saque. Retirar a quantia ou transferi-la só será possível a partir de 3 de outubro. Esses pagamentos já fazem parte do ciclo 2.

No sábado (dia 12), a Caixa vai liberar o saque e a transferência bancária do auxílio para os trabalhadores que fazem aniversário em outubro e novembro. Essas pessoas tiveram o depósito de seus benefícios em 19 de agosto (nascidos em outubro) e 21 de agosto (nascidos em novembro). Esses pagamentos ainda fazem parte do ciclo 1.

Fonte: Extra

Foto: Pedro Teixeira / 24.07.2020