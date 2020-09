O PTB decidiu expulsar do partido o ex-prefeito de Cocal José Maria Monção que chamou atenção durante evento no último domingo (6) ao comparar sua gestão com a do atual prefeito, Rubens Vieira (PSDB), e dizer que “não roubou tanto quanto” Vieira. O G1 tentou, mas não conseguiu contato com José Maria Monção.