Ao todo, 3.769 redes ainda não sabem quando vão reabrir as escolas. Elas são responsáveis por 13,3 milhões de matrículas da educação infantil (creche) até o 9º ano do ensino fundamental, incluindo a educação de jovens e adultos. Segundo especialistas, são as crianças que estão enfrentando maior dificuldade para acompanhar as aulas remotas, porque ainda não dominam as tecnologias e têm maior dificuldade de concentração e estímulo.