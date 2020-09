“Ela morreu em paz nesta manhã. Estava em casa com sua família, que pediu privacidade nesse momento difícil”, disse seu agente à BBC.

Com mais de 60 anos de carreira, a atriz acumula mais de 70 papéis em séries e filmes. Participou de grandes sucessos da TV, recentes e antigos: foi a Lady Olenna Tyrell na série britânica de sucesso “Game of Thrones” e a detetive Emma Peel na série “Os Vingadores” (1965-1968).

A atriz também se destacou no cinema, entre os papéis mais populares está o da Sra. James Bond no filme “007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade” (1969).

Por sua atuação no longa “The hospital”, de 1971, recebeu uma indicação a melhor atriz no Globo de ouro do ano seguinte.