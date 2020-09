O município de Batatais, a exemplo de cidades de toda a região, passa por um período crítico no setor de abastecimento de água. O tempo seco e de muito calor, que levou ao aumento do consumo, aliado a quebra de bombas de dois sistemas em menos de uma semana fizeram com que os reservatórios amanhecessem sem capacidade para atender todos os bairros.

As equipes da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos estão trabalhando para colocar em funcionamento a bomba do poço III, do Sistema Santa Cruz, ainda nesse final de semana. Enquanto isso, os reservatórios estão sendo fechados para que seja possível fornecer água para o consumo essencial no final do dia para todas as casas.

A troca da bomba do poço profundo demora dois dias para a retirada e reposição.



Dessa forma, nesse momento a Administração solicita que seja utilizada a água para o que for de extrema necessidade, uma vez que se houver desperdícios na parte baixa da cidade, vai faltar para os moradores dos bairros mais altos. PARA OS CASOS EXCEPCIONAIS, ONDE A ÁGUA NÃO CHEGAR NA RESIDÊNCIA NO FINAL DO DIA PARA ENCHER AS CAIXAS, OS MORADORES PODEM ACIONAR O 37617677 QUE A PREFEITURA ESTARÁ COM UM CAMINHÃO PIPA REALIZANDO O ABASTECIMENTO.

Fonte: Prefeitura de Batatais