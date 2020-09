Policiais militares foram acionados e encontram a vítima morta em cima de uma cama. Uma arma de fogo calibre 380, que teria sido usada para os disparos, estava junto com ela. O revólver era furtado e foi apreendido.

O principal suspeito, um aposentado de 43 anos que já teve um relacionamento amoroso com a estudante, estava na casa. De acordo com a Polícia Civil, ele não deu muitos detalhes do fato, pois estava sob forte efeito de medicamentos.