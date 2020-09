Covid-19: Parrerito será enterrado na tarde desta segunda com pequeno cortejo

O corpo de Parrerito será enterrado nesta segunda-feira (14) cemitério Parque Renascer,em Contagem, Minas Gerais, às 16h. O cantor do Trio Parada Dura, que morreu no domingo apõs complicações no quadro de Covid-19, não será velado. Mas segundo a assessoria haverá um pequeno cortejo até o cemitério.

“Comunicamos que, por conta das orientações dos órgãos de saúde, não haverá velório e o sepultamento do corpo do cantor Parrerito, do Trio Parada Dura, seguirá restrições de acordo com recomendações determinadas pelo protocolo de Covid-19. Nesta segunda-feira (14), familiares e amigos de Parrerito vão prestar a última homenagem ao cantor em um pequeno cortejo em Contagem, Minas Gerais. A despedida se dará de forma íntima durante o trajeto ao cemitério Parque Renascer, onde o corpo será sepultado, as 16h”, informou a assessoria.

“Familiares e a equipe Trio Parada Dura agradecem todas as mensagens de condolências que estão sendo recebidas e as homenagens de fãs, amigos e toda a imprensa.”

O cantor Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, morreu no domingo (13), em Belo Horizonte (MG), após complicações causadas pela Covid-19. Voz principal do Trio Parada Dura, Parrerito foi internado no dia 29 de agosto no Hospital Unimed e precisou ser mantido na UTI. Ele era diabético e tinha 67 anos. Parrerito deixa mulher, três filhas e netos.

MORTE

Logo no quando testou positivo para Covid-19, Parrerito teve um quadro de mal súbito e precisou ser entubado no mesmo momento. Ele estava em UTI fazendo uso de respirador mecânico. De lá para cá, teve algumas melhoras no quadro.

Para Quem, a assessoria informou que a família tinha esperança que o cantor fosse melhorar e planejava, com a ajuda do cantor Leonardo, a transferência de Parrerito para o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, um dos melhores do país, na madrugada da segunda. Mas ele teve uma piora nas últimas horas antes de sua morte.

Fonte: Quem

Foto: Reprodução/Instagram