Segundo a Opus Entretenimento, Manieri foi internado na sexta-feira (11) após sentir fortes dores no peito durante uma live transmitida ao vivo pela internet.

O cantor está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O cateterismo foi feito nesta segunda, foi bem sucedido e o cantor passa bem.