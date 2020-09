Embora a pesquisa seja conduzida no interior de São Paulo, os pesquisadores buscam participantes de todas as regiões do Brasil..

Miriane Lucindo Zucoloto, médica e uma das responsáveis pelo questionário, explica que as perguntas, divididas em blocos em um questionário na internet, abordam temas específicos da saúde dos voluntários, como histórico de outras doenças e características pessoais, além de assuntos relacionados à Covid-19.

“No primeiro bloco a gente faz algumas perguntas sobre as características das pessoas. No próximo bloco é sobre a doença em si, se a pessoa já teve, já fez testes, quais foram os sintomas que ela teve, quais foram as sequelas. Depois a gente entra em algumas questões mais comportamentais, que é sobre o conhecimento das pessoas em relação à doença, busca de informações, as atitudes e percepção de risco e suscetibilidade”, afirma.