O navio que trouxe o caça atracou na tarde de domingo na Porotonave, confirmou em uma rede social o brigadeiro Baptista Junior, comandante-Geral de Apoio (Logística) da FAB.

Esse caça está em fase de testes e deve ser equipados com mais instrumentos antes de ser incorporado à frota da FAB. Esse seria um dos motivos para ele ter chegado ao Brasil de navio e não voando. Em agosto do ano passado teve o voo inaugural na Suécia.“Por ser uma aeronave em fase de testes, sua operação deve ser executada em ambientes controlados, sempre buscando a máxima segurança do piloto e da máquina. Os voos de testes na Suécia foram iniciados a partir de agosto de 2019 e, recentemente, o mesmo avião decolou pela primeira vez comandado por um oficial da FAB”, informou a assessoria da Saab do Brasil em nota.