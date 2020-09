O padre João Paulo Santos, de 37 anos, assumiu o posto de reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, no domingo (27), durante a missa. O pároco substitui o padre Robson de Oliveira, que se afastou da função após o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) começar uma investigação por suspeitas de desvios de R$ 120 milhões da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) – entidade criada e também chefiada por Robson.