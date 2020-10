A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais registrou alta real (descontada a inflação) de 1,33% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2019, e somou R$ 124,505 bilhões. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (1) pela Secretaria da Receita Federal.

De acordo com dados da Receita, o resultado de agosto deste ano representa o primeiro crescimento real (considerando a inflação) da arrecadação, na comparação com o mesmo período do ano anterior desde janeiro, ou seja, após seis meses de queda. Em agosto de 2019, a arrecadação havia somado R$ 122,876 bilhões.

De acordo com a Receita Federal, o aumento da arrecadação, em agosto deste ano, está relacionado com o recolhimento impostos que foram postergados durante a pandemia, no valor de R$ 17,294 bilhões.

A receita do PIS/Cofins, por exemplo, teve alta real de 16,28% no mês passado (para R$ 31,811 bilhões), contra agosto de 2019, porque os contribuintes pagaram contribuições com vencimento em abril (período de apuração, março) neste mês, por força das medidas relacionadas à pandemia do coronavírus.

O mesmo aconteceu com a arrecadação previdenciária, que subiu 13,74% em termos reais, para R$ 40 bilhões. “Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que em agosto de 2020 foi paga a parcela do diferimento da Contribuição Previdenciária Patronal relativo ao mês de abril de 2020 e dos parcelamentos especiais relativos ao mês de maio de 2020, e também pelo aumento das compensações tributárias”, informou o Fisco.

Por outro lado, os números da Receita Federal mostram que houve um aumento das compensações tributárias neste ano, lançadas pelas empresas, por conta da pandemia do novo coronavírus, fator que diminui a arrecadação. Em agosto, as compensações tributárias somaram R$ 18,096 bilhões, contra R$ 9,145 bilhões no mesmo mês de 2019.

Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, a economia brasileira ainda está sob “efeito da desaceleração da atividade econômica, que não voltou em sua plenitude”.

“Mesmo diante das compensações, e sob o efeito da desaceleração econômica, é possível verificar nos números que estamos em uma nova trajetória ascendente da arrecadação. Estamos muito otimistas quanto a setembro. Estamos fechando os últimos números, mas o resultado é positivo, muito melhor do que agosto”, declarou ele.

Malaquias afirmou que a equipe econômica está discutindo manter em zero, até o fim do ano, a alíquota do IOF, que foi reduzida para combater os efeitos da pandemia, e disse que essa medida também poderá ser mantida em 2021.

Acrescentou, também, que as empresas com dificuldades podem procurar o a Receita Federal para parcelar tributos devidos.

“Ao longo da pandemia, muitas empresas tiveram dificuldade com seu caixa. Tiveram queda de faturamento. A legislação atual já prevê um parcelamento especial nessas hipóteses. O contribuinte que tiver dificuldade pode procurar o atendimento da Receita e o seu pedido de parcelamento. Ele tem condição de negociar os débitos para que a retomada das suas atividades não fique prejudicada”, disse.

Parcial do ano

No acumulado dos oito primeiros meses deste ano, ainda de acordo com a Receita Federal, a arrecadação somou R$ 906,461 bilhões, com queda real de 13,23% frente ao mesmo período do ano passado (R$ 1,015 trilhão).

Em valores corrigidos pela inflação, a arrecadação deste ano somou R$ 909,726 bilhões. Segundo o órgão, esse foi o pior resultado para o período desde 2010, quando o resultado somou R$ 905,848 bilhões, ou seja, em dez anos. Os valores foram corrigidos pela inflação.

De acordo com a Receita Federal, apesar da retomada dos pagamentos de tributos atrasados por parte das empresas em agosto, ainda há “diferimentos” (postergações) realizadas nos últimos meses que ainda não ingressaram nos cofres públicos, previstas para ingressarem até o fim do ano. O cálculo do órgão é que há, aproximadamente, R$ 64,5 bilhões em tributos atrasados.

No acumulado dos oito primeiros meses do ano, as compensações tributárias, que reduziram a arrecadação no período, totalizaram R$ 96,414 bilhões, contra R$ 62,762 bilhões em igual período do ano passado — uma alta de R$ 33, 652 bilhões.

Impostos e pandemia

Confira, abaixo, as principais mudanças motivadas pela pandemia de Covid-19 na incidência e no recolhimento dos tributos: