De acordo com o Ibope, percebe-se uma intenção de voto mais acentuada para Celso Russomanno à medida que diminui a renda familiar dos entrevistados (o candidato alcança 35% entre os eleitores com renda familiar de até 1 salário mínimo, contra 12% entre aqueles com renda familiar de mais de 5 salários mínimos). Russomanno também se destaca entre os evangélicos e entre os paulistanos com ensino médio, atingindo 34% em cada um destes segmentos.