Foto mostra painel do comitê do Prêmio Nobel, nesta segunda-feira (5), com informações sobre hepatite viral – as imagens mostram a diferença entre um fígado saudável, um com hepatite crônica, um com cirrose e um com carcinoma hepatocelular, um típo de câncer no órgão. A Academia Sueca concedeu o Prêmio Nobel em Medicina aos três cientistas responsáveis pela descoberta do vírus da hepatite C. — Foto: Jonathan Nackstrand / AFP