Prefeitura de Batatais pede a colaboração no descarte de lixo

A Prefeitura de Batatais pede a colaboração da população quanto ao descarte correto do lixo doméstico. A coleta é realiza três vezes por semana em todas as casas e está sendo realizado um mutirão de limpeza no entorno da cidade.

Ocorre que na sexta-feira, 16 outubro, foi realizada limpeza na marginal da SP 336 e nesta segunda-feira, dia 19, o local já estava novamente com grande quantidade de lixo.

A solicitação é para que os munícipes não façam esse tipo de descarte, lembrando que o acúmulo de material inerte durante o período chuvoso gera outros problemas, sendo criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Destinar corretamente o lixo doméstico é uma questão de saúde pública e preservação do meio ambiente.

Fonte: Prefeitura de Batatais