A Polícia Militar informou que homens do 20º BPM (Mesquita) foram recebidos a tiros ao checar uma denúncia de um evento não autorizado em uma rua do Morro da Bacia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada de domingo (18). Quatro pessoas foram atingidas e três morreram, entre elas estava Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 anos, neto do sambista Neguinho da Beija-Flor.