Um decreto do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) publicado no Diário Oficial desta terça-feira (20) traz uma revisão da Fase 6B de flexibilização da cidade , em vigor desde 1º de outubro.

Na prática, estarão permitidos, no mês que vem, disputas de sambas, ensaios, feijoadas e shows dentro do Município do Rio.