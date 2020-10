A rede Cinépolis reabre as salas dos shoppings Iguatemi e Santa Úrsula, enquanto a Cinemark reabre as do Novo Shopping. A UCI, que já havia retomado a atividade no Ribeirão Shopping na semana anterior, dá continuidade à operação.

Além das estreias, as redes exibirão clássicos que fizeram sucesso nas décadas passadas, como “Harry Potter”, “Crepúsculo” e “O Senhor dos Anéis”. A iniciativa faz parte do festival “De volta para o cinema”, criado pelos estúdios junto com as empresas para estimular a retomada do setor. O Cineclube Cauim, localizado no Centro, reabriu as portas para sessões em grupos de estudantes e associações de moradores. Interessados podem solicitar informações para agendar exibições de graça pelo telefone (16) 3441-4341. Regras O funcionamento das salas de cinema está autorizado pela Prefeitura de Ribeirão Preto desde 5 de outubro, quando passaram a vigorar as determinações do decreto municipal 223. A retomada do setor foi possível por conta da permanência da cidade e da região na fase amarela do Plano São Paulo, que estipula regras para volta das atividades econômicas durante a quarentena. Veja as regras para o funcionamento: Ocupação máxima de 40% da capacidade;

Assentos marcados respeitando a distância segura entre pessoas que não são da mesma família;

Ingressos devem ser conferidos por leitores óticos ou auto check in;

Uso de máscara e álcool em gel;

Consumo de alimentos e bebidas liberado nas salas. Fonte: G1 Foto: Divulgação/Cinesystem