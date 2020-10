Após ser internado em um hospital particular de Anápolis, a 55 km de Goiânia, com dores no peito e fadiga, João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, teve piora no quadro de saúde e precisou ser transferido para o Hospital Sírio Libanês, em Brasília. O advogado que o representa em processos na Justiça por crimes sexuais, Anderson Van Gualberto, explicou que o cliente sofre de problemas cardíacos.