O Brasil registrou venda média diária de R$ 29,5 bilhões em setembro, valor 20% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado e, portanto, antes à pandemia, informou nesta terça-feira (3) a Receita Federal.

Na comparação com agosto deste ano, o valor médio diário das vendas aumentou 10,2%. As números estão em boletim e têm como base as notas fiscais emitidas no período.

De acordo com a Receita, o resultado de setembro também é o mais expressivo de todo o ano de 2020. Na indústria, as vendas cresceram 16% (leia mais abaixo).

O aumento expressivo nas vendas foi verificado em todas as regiões do país, com destaque para a região Norte, onde a alta foi de 33,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Norte : média diária de R$ 2,02 bilhões, alta de 33,1%;

: média diária de R$ 2,02 bilhões, alta de 33,1%; Centro-Oeste : média diária de R$ 3,71 bilhões, alta de 26,5%

: média diária de R$ 3,71 bilhões, alta de 26,5% Nordeste : média diária de R$ 3,39 bilhões, alta de 22,4%;

: média diária de R$ 3,39 bilhões, alta de 22,4%; Sul : média diária de R$ 6,14 bilhões, alta de 22%;

: média diária de R$ 6,14 bilhões, alta de 22%; Sudeste: média diária de R$ 14,24 bilhões, alta de 15,5%.

Esse aumento nas vendas ocorre em meio à forte injeção de recursos pelo governo federal para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19 na economia brasileira.

De acordo com o Siga Brasil, ferramenta do Senado onde é possível pesquisar dados sobre execução orçamentária, até o dia 1º de novembro o governo já havia desembolsado R$ 469,7 bilhões em ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia, a maior parte com o auxílio emergencial distribuído a trabalhadores informais: R$ 229 bilhões.

O pagamento do auxílio emergencial em meio à pandemia tem sido apontado como um dos principais fatores de alavancagem das vendas de produtos básicos e também de material de construção. Esse aumento da demanda têm contribuído para a disparada nos preços de alguns itens e também vem pressionando a inflação. Em resposta, na semana passada o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que estuda reduzir o tributo sobre a importação de material de construção.

Setores