Prefeitura está instalando tachões bidirecionais refletivos na Avenida Ayrton Senna

A Dimutran – Divisão Municipal de Trânsito começou a instalação de tachões refletivos na Avenida Ayrton Senna e os motoristas devem transitar com atenção no trecho onde os funcionários estão trabalhando.

Segundo a Dimutran, são 700 unidades de tachões sendo colocados no trecho entre a Rua Eduardo Gimenez Ricci, no Jardim Elena até a Rua Miguel Ticotosti, no Dom Romeu Alberti.

São tachões bidirecionais refletivos, que são instalados de 4 em 4 metros, para facilitar a visualização da pista no período noturno e também a proibição de ultrapassagem.

Fonte: Prefeitura de Batatais