Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho (PR), o incêndio na estrutura de madeira começou por volta das 5h30. As causas ainda serão apuradas, mas há indícios de que o fogo tenha sido criminoso.

A Ponte Pênsil Alves de Lima, conhecida como Ponte Pênsil de Chavantes, completa 100 anos no próximo dia 4 de dezembro. Inaugurada neste dia do ano de 1920, a ponte tem 149 metros de extensão e possui um vão suspenso de 82 metros.

Por seu valor histórico, foi tombada em 1985 como bem cultural de interesse histórico e tecnológico pelo Governo do Estado de São Paulo através do Condephaat e em 2001 pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico do Paraná.