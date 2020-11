Na semana passada, o Mercado Livre divulgou que teve lucro de US$ 15 milhões no terceiro trimestre. O volume de vendas (GMV) cresceu 62%, a US$ 5,9 bilhões. O volume de novos usuários únicos no trimestre, ou seja, clientes entrando na base, foi de 2 milhões no Brasil. Esse montante total no país é estimado entre 18 a 20 milhões.